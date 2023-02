Am „Orientierungstag Rhein-Neckar“ können sich Interessierte am Samstag, 4. März, 10 bis 15 Uhr, im Ostflügel des Mannheimer Schlosses über die vielfältigen Studienmöglichkeiten in der Rhein-Neckar-Region informieren.Mehr als 20 Universitäten und Hochschulen informieren über ihr Studienangebot. Laut einer Pressemitteilung stehen die teilnehmenden Aussteller den Besuchern nicht nur an ihrem Messestand für Fragen zur Verfügung, sondern werden die Studienmöglichkeiten auch in kurzen Impulsvorträgen vorstellen. Die Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar laden zum „Berufswahl-Parcours“ ein. Die Teilnahme am Orientierungstag ist kostenfrei. Alle Infos dazu gibt es auf www.entdeckedeinstudium.de im Internet.