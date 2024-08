Kostenloses Freiluftkino gibt es an vier Dienstagen im August und September in der Mannheimer Neckarstadt West. Auf der Wiese am Neumarkt werden Filme aus, über und für Mannheim gezeigt – zum ersten Mal am 13. August, das letzte Mal am 3. September.Das „Mannheim Kinokult Open Air“ gibt es schon seit fünf Jahren, allerdings an anderer Stelle: Bisher fand es auf der Aktionsfläche „Alter“ am Alten Meßplatz statt. Die Veranstalter versprechen preisgekrönte Filme auf großer Leinwand, präsentiert von Filmgästen und den Mannheimer Filmkunstkinos. Das diesjährige Motto ist „Mannheim Hochtief“.

Die Reihe wird vom Kulturamt der Stadt gefördert und vom Quartiermanagement Neckarstadt-West in Kooperation mit dem Bürgerhaus Neckarstadt veranstaltet. Die Vorführungen starten zur Dämmerung ab 20:30 Uhr, bis zu 99 Kinogäste finden Platz, der Eintritt ist frei. Reservierungen sind nicht möglich.

Im vergangenen Jahr habe man ein buntes Publikum von mehr als 1.000 Menschen angezogen. Das Festival biete immer wieder überraschende neue Perspektiven auf die Stadt und ihre Menschen, teilt Kulturbürgermeister Thorsten Riehle mit.rhp

Witterungsbedingte Änderungen, Programmflyer und weitere Infos: www.neckarstadt-west.de