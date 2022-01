Auf einen vermeintlichen Kaufinteressenten ist am Montagnachmittag ein 30-jähriger Mann in Mannheim-Neckarau hereingefallen. Laut Polizei hatte der 30-Jährige auf einer Online-Plattform zwei Mobiltelefone der Marke Apple für rund 2300 Euro angeboten. Darauf meldete sich eine unbekannte Person und täuschte Kaufinteresse vor. Verkäufer und „Käufer“ vereinbarten als Treffpunkt den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Steubenstraße. Von dort aus begaben sie sich gemeinsam mit einem Begleiter des Kaufinteressenten zur Wohnung des 30-Jährigen. Hier zeigte dieser seinen Begleitern die beiden Mobiltelefone. Nachdem sich der angebliche Käufer die Handys betrachtet hatte, steckte er sie wieder in die Originalverpackungen zurück und verstaute sie in seiner Jackentasche. Weil man sich nicht über die Zahlungsmodalitäten einigen konnte, wollte der 30-Jährige die Telefone wieder haben, woraufhin der Unbekannte ein Messer zog, damit in Richtung des Geschädigten zeigte und mit seinem Begleiter und den beiden Handys eilig die Wohnung verließ. Der Geschädigte fertigte von seiner Wohnung aus ein Foto der Flüchtenden und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ergebnislos.