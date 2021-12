Die „Offene Weihnacht“ in der Mannheimer CityKirche Konkordien am 24. Dezember findet statt. Das hat die Evangelische Kirche Mannheim mitgeteilt. Traditionell erhalten die Gäste eine Geschenketüte. Dafür werden noch Süßigkeiten, Hygieneartikel und schöne Kleinigkeiten gesucht. „Viele Menschen sind derzeit am Ende ihrer Rücklagen, ihrer Hoffnung und ihres Mutes angekommen“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Die „Offene Weihnacht“ solle da Trost spenden und Mut machen. Dann gibt es ein leckeres Essen in Gemeinschaft, Musik und Gespräche sowie für den Heimweg die Geschenketüten. Dafür bittet das Team der Citykirche noch um Spenden. Willkommen ist Nützliches und Schönes, insbesondere Hygieneartikel, verpackte Süßigkeiten, Mützen, Schals und Handschuhe. Spenden können noch bis 22. Dezember direkt in der Kirche oder im Pfarramt in R3, 3 abgegeben werden. Die CityKirche Konkordien ist täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet.