Mit einer neuen Quartettbesetzung ist der Saxophonist und Komponist Peter Lehel zum Streamingkonzert in den Musikclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten gekommen. „Wer uns kennt, merkt dass wir etwas anders spielen“, sagte er den Zuschauern, „aber so macht das gerade Spaß.“ Und so gibt es unter dem Titel „Spherical Blues“ viele Groove-Nummern, aber auch ein paar ruhige, meditativere Stücke.

Nach 20 Jahre mit dem „alten“ Quartett hat der Karlsruher Saxophonist und Komponist Peter Lehel nun eine neue Formation um sich. Geblieben ist am Piano Ull Möck