Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat eine juristische Niederlage einstecken müssen. Das Mannheimer Amtsgericht hat der Klage eines Mieters gegen ihn stattgegeben. Am 29. Januar 2020 hatte Löbel das Mietverhältnis fristlos gekündigt und die Schlösser an der Wohnung ausgetauscht. Als Grund gab er an, der Kläger habe sich vorher in einer herabwürdigenden Art und Weise bei anderen über ihn geäußert. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Der Kläger konnte seither nicht mehr in seine alte Wohnung zurückkehren, in der er zuvor über 30 Jahre lebte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, eine Berufung also möglich. Löbel war in die Schlagzeilen geraten, weil er sich infolge einer Coronamasken-Affäre aus der Politik zurückgezogen hat.