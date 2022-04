Ein Verbund der beiden Kliniken also statt einer Fusion – was das konkret für die Patienten bedeutet, ist noch völlig unklar.

Wenn ein Staatsministerium eine Mitteilung an die Presse verschickt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Regierung sich selbst feiert. „Wichtiger Schritt“, „zukunftsfähige Lösung“, „die Region als Leuchtturm“ für irgendwas, eine „Allianz, die Kräfte freisetzt“ – zu solchen Floskeln wird parteiübergreifend überaus gerne gegriffen. Besonders griffig ist das zwar nicht, aber egal.

Gut für die Patienten in Mannheim und der Region ist zunächst einmal: Das Land steht zu seinem medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstandort am Neckar. An den Kosten für mehrere Neubauten auf dem Areal will man sich ebenfalls beteiligen. Es wird höchste Zeit, dass sich an der räumlichen Situation des Klinikums etwas ändert. Abgesehen davon, dass der langgestreckte Bau für Patienten und Besucher ein Labyrinth ist, er wird immer maroder. Nicht nur einmal sind Meldungen über Wasserrohrbrüche nach außen gedrungen.

Dass die Stadt Träger bleiben soll, ist blöd für die Verwaltungsspitze im Rathaus, weil die Klinik den Etat stark belastet. Für die Menschen ist das zweitrangig. Am Ende sind es sowieso immer ihre Steuern, mit denen alles bezahlt wird.

