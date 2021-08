Seit dem Zweiten Weltkrieg war nichts so prägend für die Gesellschaft wie Corona und der staatlich verordnete Umgang damit. Zwangsläufig haben diese Themen in der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz einen breiten Raum eingenommen. Wird es künftig noch attraktiv sein, in einer Stadt wie Mannheim zu leben?

Alles ist anders zurzeit. Keine Kultur, keine Kinos, kein Vereinssport, kein Shopping, kein Restaurantbesuch, nichts. Also auch kein städtischer Neujahrsempfang im klassischen Sinn. Oberbürgermeister Peter Kurz (58, SPD) wollte den „Fixpunkte für viele“, wie er sagte, aber nicht ganz aus dem Kalender streichen – wenngleich das diskutiert worden sei. Gerade jetzt sei es wichtig, dass eine Veranstaltung wie diese stattfinde. Also wurde ein virtuelles Programm organisiert, das am Sonntagvormittag per Livestream zu den Menschen nach Hause gebracht worden ist.

Kurz schickte vorneweg, dass mit Blick auf das Virusgeschehen nicht die Öffnungen des Sommers ein Fehler gewesen seien. Seiner Ansicht nach wäre ein deutlich früherer, kurzer Lockdown und eventuell sogar eine Wiederholung wirksamer gewesen. Unterschätzt worden sei, dass so schnell eine alle überfordernde Dynamik entstanden sei. Und: Wie schwierig es sei, von den hohen Zahlen wieder herunterzukommen. Die Wirkung des scharfen Lockdowns auf das Verhalten der Menschen sei zudem geringer als im Frühjahr, meint Kurz. „Die Folgen sind bitter. Deutlich mehr Menschen sind in der zweiten Welle gestorben oder haben schwere Verläufe erlebt“, sagte der Oberbürgermeister.

Um schnell zu einem normalen städtischen Leben zurückfinden zu können, appelliert Kurz, Abstandsregeln und Maskenpflicht zu beachten und regelmäßig zu lüften. Vieles werde zudem vom Fortschritt beim Impfen abhängen. Ein schönes Frühjahr könne dabei helfen, Aktivitäten ins Freie zu verlagern.

Gibt es eine Rückkehr zur Normalität?

Eine Rückkehr zur Normalität scheint gerade für Städte überlebenswichtig. Denn das Virus, das sieht auch Kurz so, hat gerade sie getroffen. „Die Pandemie hat all das unmöglich gemacht, was wir mit urbanem Leben verbinden“, betonte der OB, „einen Bahnhofsplatz mit über 100.000 Passanten am Tag, vollbesetzte Theater und Kinos, Nachtleben mit Clubs, Restaurants und Bars, Straßenfeste und Sportveranstaltungen.“ Als Oberbürgermeister stimmt Kurz freilich nicht in den Abgesang der Städte ein. Infrage gestellt wird besonders die Funktion als Handelszentrum, wie der 58-Jährige beobachtet hat. „Die Entwicklung im Einzelhandel macht uns große Sorgen. Wird die Stadt deshalb ihre historische Funktion als Handelszentrum verlieren? Eindeutig: Nein.“

Veränderungen aber stünden sehr wohl an. Der Handel werde weniger Fläche brauchen, einen anderen Charakter bekommen. „Tasten, schmecken, riechen, anprobieren, beraten lassen, das Erlebnis“ – all das gehe aber nicht im Internet, wirbt der OB. Er ist sicher: „Die Lust auf die Stadt wird wiederkommen.“

Wohnzimmer im Freien

Damit das aber passiere, müsse dem öffentlichen Raum mehr Beachtung geschenkt werden. Dieser sei in der Vergangenheit zu wenig genutzt worden. Dadurch habe es an sozialer Kontrolle gefehlt. „Er war zu wenig Begegnungsort“, findet Kurz. Zudem sei deutlich geworden, dass es an vielen Stellen zu wenig Raum für Schwächere gebe. Der Oberbürgermeister erinnerte an dieser Stelle an den Kopenhagener Stadtplaner Jan Gehl, der als Maßstab für eine lebenswerte Stadt für alle folgende Frage gestellt habe: Können sich Achtjährige ebenso wie 80-Jährige dort sicher bewegen. „Wollen wir dem gerecht werden“, sagte Kurz, „müssen wir den öffentlichen Raum auch anders verteilen.“

Der OB lenkte daher den Blick auf die Mannheimer Naherholungsgebiete und Grünflächen. Mit Lameygarten und Lauerschen Gärten habe man als Stadt damit begonnen, die Anlagen aufzuwerten. Ihr Ausbau sei nicht nur durch die im Jahr 2023 geplante Bundesgartenschau ein zentraler Baustein.

Die Sorgen eines Oberbürgermeisters

Sorgen bereitet dem Mannheimer Stadtoberhaupt die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Bei allen Bemühungen sei das Gespräch mit denen abgebrochen, die sich vom Staatswesen abwenden. Die Distanz zwischen den Menschen, die den staatlichen Institutionen vertrauen, und denen, die das nicht tun, sei gewachsen. Corona habe diesen Prozess beschleunigt. „Selbst zwischen guten Bekannten taten sich Gräben auf.“ Auch ökonomische Faktoren trügen zur Spaltung bei, sagte Kurz.

Zum Abschluss seiner Rede philosophierte der OB darüber, wie das Leben in einer Stadt künftig organisiert sein und welche Haltung deren Bewohner im Idealfall haben sollten. Die Stadt ermögliche Zugehörigkeit, erzwinge sie aber nicht. „Für sich sein können, ohne isoliert zu sein, ist die andere Möglichkeit, die nur die Stadt eröffnet.“ Hier komme zusammen, was zunächst einmal nicht zusammengehöre. Das sei ihre Faszination – und ihr Potenzial. „Verlangen wir zu viel Gemeinschaft und Konformität, kann das nicht funktionieren.“

Kommentar:

Mannheim gehört zu den großen Verlierern der Corona-Krise. All das, was eine Großstadt ausmacht, ist verloren gegangen. Kultur, Feste, ausgehen – alles verboten. Und immer mehr Menschen machen sich Sorgen, ob es jemals wieder so sein wird wie früher. Hinzu kommt: Der Spaziergang als Höhepunkt des Tages ist auf dem Land oft schöner.

Viele wären schon damit zufrieden, wenn es zwar nicht mehr ganz genauso wird, sich alles aber wieder etwas mehr nach Leben anfühlt. Peter Kurz legte einen Schwerpunkt seiner Rede auf das künftige Zusammenleben in der Stadt. Und der 58-Jährige wäre ein schlechter Oberbürgermeister, wenn er nicht an „seine“ Stadt glauben würde. Letztlich entscheiden die Menschen, wie und wo sie leben möchten. Wie soll der Schriftsteller Mark Twain einst so schön gesagt haben: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.