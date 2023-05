Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Mannheim steht der Bau des nächsten Zentrums für innovative Produkte an. Dabei soll schon an der Optik des Gebäudes zu erkennen sein, um was es in dessen Inneren geht. Bei dem Architektenwettbewerb gibt es nun gleich zwei Sieger.

Die Architektur soll für sich sprechen: Unter dieser Prämisse hatte die Stadt Mannheim den Architektenwettbewerb für das Innovationszentrum Green Tech ausgelobt. In unmittelbarer Nähe