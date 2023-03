Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Planungen für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim sehen auch die Schaffung von Lebensräumen für bedrohte Tierarten vor. In der Feudenheimer Au wird dafür auch ein Gewässer neu angelegt. Mitten im künftigen See wird ein ungewöhnlich konstruierter Turm stehen, der eine besondere Aufgabe hat.

Die Arbeiten in der Feudenheimer Au kommen unübersehbar voran. Wer von der höher gelegenen Geländekante des Aubuckels über die Wiesen und Felder des Landschaftsschutzgebiets