Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll es in Mannheim ein neues sechsjähriges, berufliches Wirtschaftsgymnasium an der Friedrich-List-Schule geben. Das hat der Bildungsausschuss des Gemeinderats beschlossen. Wie es zur Begründung heißt, ist diese Neugründung als Ersatz vorgesehen, weil das sechsjährige technische Gymnasium an der Carl-Benz-Schule in Mannheim zum kommenden Schuljahr seinen Betrieb einstellen wird. Dies habe das Kulturministerium aufgrund der stark rückläufigen Schülerzahlen entschieden. Die Schulform des beruflichen Gymnasiums soll Schülern, die mehr Zeit für ihre persönliche Entwicklung benötigen, die Möglichkeit geben, sich am Ende der Unterstufe in Richtung Abitur zu orientieren. Die Friedrich-List-Schule hat bereits ein langjährig gewachsenes und gut etabliertes dreijähriges Wirtschaftsgymnasium.