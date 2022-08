Ein paar Neuerungen gibt es bei der zünftigen Veranstaltung. Die meisten Zutaten bleiben aber unverändert.

Wenn auf der Münchner Wiesn gefeiert wird, will Mannheim auch irgendwie mitmachen. Von 14. Oktober bis 5. November steigt das Mannheimer Oktoberfest. Zutaten: Tracht, Bier und bayrische Schmankerln. Neu ist nicht nur der Veranstaltungsort. Das zünftige Fest musste der Hochkultur weichen. Weil am angestammten Festplatz gegenüber dem Carl-Benz-Stadion derzeit die Ersatzspielstätte für das Opernhaus des Nationaltheaters entsteht, waren Veranstalter Arno Kiegele und sein Team auf der Suche nach einem neuen Standort. Fündig wurde man an der Autobahn – auf der Zufahrt zum Mannheimer Reitstadion. „Dafür haben wir allerdings sehr viele Genehmigungen gebraucht.“ Unter anderem soll ein Sichtschutz die Ablenkung der Autofahrer verhindern. „Außerdem ist das Gelände nicht für Veranstaltungen erschlossen. Wir müssen jede Menge Versorgungsleitungen legen“, sagt Arno Kiegele. Die Stimmung lässt er sich davon nicht verderben. „Die letzten Jahre waren kein Vergnügen. Deshalb wollen wir wieder gemeinsam feiern.“

Am Rezept hat der Veranstalter festgehalten: Stimmungsgaranten aus den Münchner Bierzelten unter anderem mit „Ois Easy“, Münchner G’schichten oder den Blechblos’n. Veranstaltungstage sind Freitage und Samstage sowie der Feiertag am 31. Oktober. Die weiteren Abläufe: Einlass ist um 17 Uhr, Musik ab 18 Uhr, 23 Uhr Musik-Ende und 24 Uhr ein geräumtes Zelt.

Speisekarte ohne Preise

„Wir stehen aktuell bei rund 75 Prozent beziehungsweise 22.000 verkauften Eintrittskarten“, so der Veranstalter. Das entspreche ungefähr dem Stand aus der Vor-Corona-Zeit. „Aber wir haben in diesem Jahr zwei Monate später mit dem Ticketverkauf begonnen.“ In der Speisekarte fehlen noch die Preise. „Ich muss ja erst einmal selbst wissen, was die Radieschen kosten, damit ich kalkulieren kann“, sagt Kiegele. Er geht trotzdem wieder von einem vollen Zelt aus. Ein neues Zelt, das zwar die Kapazität der Vorgänger erreiche, aber etwas länger geworden sei und mehr Plätze gerade für die Premiumlogen biete.

Die größte Neuerung ist der Frühschoppen am 30. Oktober, der tatsächlich an die traditionelle „Oide Wiesn“ angelehnt ist. Ein Tagesprogramm, das langsam aufgebaut werden soll und für das es eventuell sogar eine Tageskasse geben wird. Los geht es an diesem Tag bereits um 10 Uhr und die traditionelle Blasmusik spielt ab 12 Uhr. Nicht irgendeine Musik, denn mit Dennis Nussbeutel und seinen Musikanten steht immerhin der amtierende „Europameister der böhmischen Blasmusik“ auf der großen Mannheimer Bühne.