Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Klinik in Mannheim-Niederfeld hat ihren Operationstrakt vergrößert und an einem Standort konzentriert. Die damit einhergehende Modernisierung soll sowohl für Ärzte als auch Patienten etliche Vorteile mit sich bringen.

Nach zehn Jahren Planungs- und Bauzeit hat das Diakonissenkrankenhaus seinen neuen OP-Trakt in Betrieb genommen. Damit konzentriert die Klinik die Operationen an einem Standort im Haus. In diesem