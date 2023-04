Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kinderchirurgie des Mannheimer Klinikums hat einen neuen Leiter. Für diese Position ist Michael Boettcher mit seinen 39 Jahren noch ausgesprochen jung. Sein Interesse für junge Patienten wurde in Afrika geweckt.

Eigentlich wollte Michael Boettcher plastischer Chirurg werden. Ein Forschungsstipendium am Albert-Schweitzer-Hospital in Lambrene ließ ihn seine Pläne ändern. In Ghana forschte er zum Thema