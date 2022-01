Das Frauennachttaxi ist im neuen Jahr weiter auf Tour. Interessierte müssen sich bald im Bürgerportal der Stadt Mannheim registrieren, um das Angebot der Stadt zu nutzen. Laut Stadt sind Name, Anschrift, Geburtsdatum und Mailadresse in ein Online-Formular einzugeben. Besucherinnen der Stadt müssen zusätzlich ihren Personalausweis hochladen. Dann können die Nutzerinnen vorerst vier Fahrten in Anspruch nehmen. Bis zu zwei weitere Vierer-Pakete können ohne nochmalige Registrierung bei Bedarf abgerufen werden. Pro Kalenderjahr kann also jede Interessierte maximal zwölfmal ins Frauennachttaxi einsteigen. Nach wie vor zahlen Frauen laut Stadt jeweils den um sechs Euro reduzierten Fahrpreis. Der Startpunkt müsse in Mannheim liegen, das Ziel sei egal. Die neue Regelung gilt ab 17. Januar, 22 Uhr. Weitere Informationen zu dem Angebot: www.mannheim.de. Hintergrund: Noch immer seien Frauen und Mädchen in besonderem Maße von Gewalt betroffen, so die Stadt. Gerade in den Abend- und Nachtstunden fühlten sie sich im öffentlichen Raum nicht sicher. Die Stadt bemühe sich, um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen und ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen.