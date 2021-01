Neue Regeln zur Maskenpflicht hat die Stadt Mannheim am Donnerstag erlassen. Weiterhin müssten Fußgänger in großen Teilen der Innenstadt zumindest eine Alltagsmaske tragen – und zwar montags bis samstags, 9 bis 20 Uhr. An Bahn- und Bussteigen, im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften sowie auf dem Marktplatz während der Marktzeiten gelte eine noch strengere Regelung: Dort seien medizinischen Masken oder einer FFP2-Maske verpflichtend, hieß es aus dem Rathaus. Die neue Verordnung tritt am Freitag in Kraft. Sie ist zunächst bis zum 14. Februar befristet.