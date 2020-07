In der neuen Kindertagesklinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) können neben alltäglichen Behandlungen auch kleinere Operationen durchgeführt werden. Den jungen Patienten soll der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden.

Alina Scheib hat Morbus Crohn und muss regelmäßig ins Universitätsklinikum Mannheim. „Ich kenne das schon“, sagt die 14-Jährige gelassen. Bei aller Routine ist sie dennoch froh, dass die Behandlung über mehrere Stunden nicht länger auf Station, sondern in der neuen Kindertagesklinik durchgeführt wird. Ein stabiles Umfeld in einem der hellen und freundlichen Behandlungszimmer mit insgesamt zehn Behandlungsplätzen – das sei weniger stressig. Denn die Zeit im Krankenhaus wird für sie so kurz wie möglich gehalten. „So sollte das auch sein“, sagt Matthias Dürken, Leitender Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin, bei der offiziellen Einweihung der Tagesklinik im Haus 31, Ebene 2.

Auch kleinere Operationen

In diesem Teil des UMM-Kinderzentrums werden ab sofort kleinere planbare chirurgische Eingriffe wie beispielsweise Leistenbrüche operiert. Neben den Eingriffen und der Diagnostik können zudem Infusionen und Transfusionen gegeben werden. Die Eltern kommen morgens mit ihrem Kind und sind abends wieder zu Hause. „In Zeiten von Corona darf zwar nur ein Elternteil dabei sein, aber das ändert nichts am Prinzip“, erklärt Dürken. Das Ganze ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Notfallambulanz. Patienten der Tagesklinik kommen nach vorheriger Terminvereinbarung.

Wie das Kinderzentrum selbst verfolgt dabei auch die Tagesklinik einen interdisziplinären Ansatz. Kinderchirurgie, Kinderurologie und auf Kinderheilkunde spezialisierte Ärzte aus den Bereichen Onkologie, Allergologie, Neurologie oder Gastroenterologie arbeiten fachübergreifend und auf kurzen Wegen zum Wohl der jungen Patienten zusammen, die vom Pflegepersonal individuell betreut werden. Geleitet wird die Tagesklinik von dem Kinder- und Jugendarzt Tobias Tenenbaum und der Kinderchirurgin Sabrina Nankeng.

Besser für die Kinder

Die Mannheimer Kinder- und Jugendärzte in ihren Praxen begrüßen die Tagesklinik. „Die Zeiten, in denen Kinder für bis zu zehn Tagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gegeben wurden, sind glücklicherweise längst vorbei“, stellt Annette Suhr-Wallem im Namen der niedergelassenen Kollegen fest. Man wisse mittlerweile, dass es für die kindliche Psyche weitaus schonender sei, wenn sie nicht über Nacht bleiben müssen.

Unterstützung erhielt das Projekt, in das die UMM 35.000 Euro investiert hat, von der Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe, Aktion krebskranke Kinder. Diese spendete drei Therapiestühle im Wert von fast 4500 Euro.

