Ab Anfang Oktober 2021 wird die Meerfeldstraße auf dem Mannheimer Lindenhof in eine Fahrradstraße umgebaut. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf ungefähr 120.000 Euro. Das Projekt soll im November abgeschlossen werden. Die etwa 900 Meter lange Luisenstraße in Neckarau wird ab Ende Oktober zur Fahrradstraße umgebaut. In der geplanten Bauzeit, die Ende April 2022 abgeschlossen sein soll, wird hauptsächlich der Straßenraum sowie der Parkbereich neu geordnet. Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich für Radfahrer vorgesehene Straße. Mit dem Konzept will die Stadt Mannheim wichtige Radwege komfortabler und sicherer machen. Sie sollen dort einen besonderen Schutz genießen und dürfen auch beim Überholen nicht gefährdet oder behindert werden. Radfahrer dürfen sogar nebeneinander fahren.