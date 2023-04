Angekündigt sind sie schon lange, rechtzeitig zur Bundesgartenschau sind sie nun im Einsatz: die neuen Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft.

Für die Bundesgartenschau sind fünf Bahnen der neuen Rhein-Neckar-Tram (RNT) im Einsatz. Die Fahrzeuge, in Finnland und Tschechien produziert, gehören zur neuen Straßenbahngeneration der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Die RNT ist als Buga-23-Express unterwegs. Die Linie fährt zwischen Hauptbahnhof und Spinelli-Park. „Unsere Buga steht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Passend dazu können die Besucherinnen und Besucher nun mit der neuen Rhein-Neckar-Tram anreisen, die nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für Fahrgast-Komfort steht“, sagt Mannheims Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht (CDU).

Man habe in Mannheim in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um die Stadt pünktlich auf die Großveranstaltung vorzubereiten. Neben der Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof sei das neue Fahrzeug hierbei ein zentraler Baustein, ergänzt Specht. Von einem 250-Millionen-Euro-Projekt ist die Rede.

„Flaggschiff unseres Fuhrparks“

Unter großem Medieninteresse wurde bereits im Oktober 2018 das Modell der neuen Rhein-Neckar-Tram enthüllt, für die der tschechische Hersteller Skoda Transportation den Zuschlag erhalten hatte. Damals hieß es noch, dass die Bahnen ab 2021 auf die Schiene gehen und alte Fahrzeuge ersetzen sollen. Dann aber hagelte es zunächst einmal Kritik von Behinderten- und Seniorenverbänden sowohl rechts- wie auch linksrheinisch. Der Grund: Der Innenausbau der neuen Bahnen wurde als nicht barrierefrei empfunden – etwa wegen Stufen auf dem Weg zu den Sitzen. Und: Die Interessenvertreter kritisierten, dass sie nicht von Anfang an in die Entwicklung mit einbezogen worden waren. Die RNV besserte in Sachen Barrierefreiheit nach.

Für die RNV ist die Bundesgartenschau nach den Worten ihres kaufmännischen Geschäftsführers Christian Volz ebenfalls ein bedeutendes Ereignis. Die Veranstaltung sei eine großartige Chance, sich nicht nur gegenüber der Stadt Mannheim und der Region, sondern auch gegenüber Fahrgästen von überall her zu präsentieren. Volz: „Daher war es für uns besonders wichtig, dass das neue Flaggschiff unseres Fuhrparks rechtzeitig für die Buga einsatzbereit ist.“ Später sollen die neuen Bahnen im gesamten RNV-Netz unterwegs sein.

