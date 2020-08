Am Rande des Jungbuschs haben alkohol- und drogenabhängige Menschen jetzt eine Anlaufstelle: das Café Anker. Hier ist der Genuss alkoholischer Getränke, anders als in anderen Einrichtungen, sogar erlaubt. Damit soll die Beratungsstelle eine Lücke in der Stadt schließen. Obwohl der Standort nicht optimal ist.

„Es war von den schlechten Standorten noch der beste“, kommentierte Sozialarbeiter Bernd Bung vom Drogenverein. Zusammen mit Manuela Morsch vom Caritasverband teilt er sich die Verantwortung in der kleinen Containerlandschaft direkt unter der Zufahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke. Am Dienstag eröffneten Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne), Regina Hertlein vom Caritasverband Mannheim und Günter Urbanczyk vom Drogenverein Mannheim gemeinsam das Café Anker in der Akademiestraße. Es besteht aus acht verbundenen Containern. Im großen, schlicht eingerichteten Aufenthaltsraum finden bis zu 50 Personen Platz. Zwei kleinere Räume stehen für Gruppen- oder Einzelgespräche zur Verfügung. Der Konsum von mitgebrachten Getränken ist erlaubt. Hochprozentiges ist, wie auch illegale Drogen, untersagt. Dafür gibt es im Café Anker alkoholfreie Getränke zu einem günstigen Preis.

Es soll unter anderem bei Menschen mit Alkoholsucht eine Anlaufstelle werden und ihnen Halt geben. Rund 20 Standorte in Innenstadtnähe habe man geprüft und sich letztlich für den ungenutzten Kinderspielplatz unter der Brücke entschieden. „Auch wenn die Lärmproblematik sicher vorhanden ist, gab es auch viele Vorteile“, schrie Grunert bei der Eröffnung gegen einen Lastwagen an, der gerade auf die Brücke in Richtung Ludwigshafen einbog.

Schwierige Standortsuche

Tatsächlich hat der Trinkertreff nun nicht nur seine Wohncontainerlandschaft, sondern auch einen kleinen Außenbereich. „Und ein Teil der Szene trifft sich ohnehin entweder hier oder nicht weit weg von diesem Bereich“, erklärte Hertlein als Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Caritasverbandes, der das Beratungsangebot gemeinsam mit dem Drogenverein betreut. Es sei nicht leicht gewesen, ein Grundstück zu finden, dass sowohl nah an der Innenstadt und damit leicht erreichbar, aber auch möglichst weit weg von Anwohnern entfernt liegt. Es war kein einfacher Kompromiss, um den die Mannheimer Lokalpolitik seit 2016 gerungen hatte.

Hoffen auf nachhaltige Folgen

Die Stadt Mannheim fördert das Projekt mit 414.000 Euro im Jahr. Zunächst einmal. „Die Modellphase beträgt zwei Jahre“, stellte Bürgermeister Grunert klar. Allerdings erhoffe er sich, dass sich das wissenschaftlich begleitete Projekt im Anschluss bewährt.

„Wir wollen eine Vermittlerposition einnehmen“, erklärte Bung. Das Klientel, etwa zu 80 Prozent Männer zwischen 30 und 50 Jahren, bekomme hier Hilfe, die es nicht im Kontaktladen des Drogenvereins, in den stationären Caritasangeboten oder durch die verschiedenen Streetworker erfahre. Dort würden nämlich nur „trockene“ Klienten beraten. „Wir schließen damit also eine Lücke“, freute sich Hertlein.

Insgesamt teilen sich fünf Mitarbeiter von Caritas und Drogenverein die Öffnungszeiten des besonderen Cafés. Mit täglich neun Stunden unter der Woche (10 bis 19 Uhr) und weiteren fünf Stunden an den Samstagen (10 bis 15 Uhr) decke man einen großen Zeitraum ab und trage zur Entlastung von öffentlichen Plätzen in der Innenstadt bei, so Hertlein. „Es ist ein Treffpunkt für Menschen, die den Bezug zu einem sogenannten ,normalen Leben’ verloren haben“, ergänzte Urbanczyk. Es sei eine Einrichtung mit Weitblick. Aus seiner Erfahrung als Strafverteidiger wisse er, dass jahrelange unbehandelte Sucht nicht selten in der Psychiatrie lande. „Vielleicht können wir hiermit den ein oder anderen Fall verhindern.“