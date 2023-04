Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei „ganz dicke Fische“ sind am Freitagnachmittag im Mannheimer Handelshafen an den Haken gegangen. Am Schwerlastkran haben Spezialisten zwei jeweils rund 110 Tonnen schwere Drehrohröfen verladen. Die sind wichtige Elemente für die Phosphor-Recycling-Anlage, die der Energieversoger MVV nun in sein Heizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel einbaut.

Bis zu 180.000 Tonnen Klärschlamm will die MVV nach Fertigstellung der Phosphor-Recycling-Anlage im Jahr verbrennen können. Klärschlamm, der ab 2023 nicht mehr direkt als Dünger