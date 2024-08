In der Weinbar „Apero“ lassen nicht nur Fans der Bundesgartenschau Erinnerungen an das Mammutereignis 2023 aufleben. Der Laden lockt eine bunte Mischung an Gästen an und hat auch in den dunklen Monaten viel vor.

Es ist ein neuer Treffpunkt außerhalb der City: eine Weinbar mit Biergarten-Atmosphäre, die mehr als nur Erinnerungen weckt. Das „Apero“ war schon zur Bundesgartenschau 2023 beliebt.