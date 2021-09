Beim Überqueren der Schienen auf dem Kaiserring in der Mannheimer Innenstadt ist eine 58-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 2 zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, da an der Unfallstelle die Vorfahrt sowohl für den Auto- als auch für den Schienenverkehr durch ein Ampelsystem geregelt wird. Sowohl die Autofahrerin als auch die Führerin der Tram hätten bei der Unfallaufnahme angegeben, dass die für sie geltende Ampel ihnen die Weiterfahrt signalisiert hätte. Ein technischer Defekt an den beiden Lichtzeichenanlagen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ausgeschlossen. Wer zu dem Sachverhalt Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Polizei zu melden.