Ein 32-jähriger Sattelzugfahrer hat am Montagnachmittag mit seinem ausgefahrenen Kran in Mannheim-Vogelstang die Brücke über die B 38 beschädigt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen hatte der Fahrer auf einer nahegelegenen Baustelle einen Container aufgeladen und dabei anschließend den Kran nicht eingefahren. Dadurch prallte der Ladekran gegen insgesamt zehn Betonquerträger der Brücke. Da eine Beeinträchtigung der Brückenstatik nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Brücke voll gesperrt worden. Ein Baustatiker gab am Montag gegen 16.20 Uhr die Brücke wieder frei. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 100.000 Euro.