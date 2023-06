Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein psychisch kranker Mann mit kroatischen Wurzeln ist tot. Der 47-Jährige starb vor etwas mehr als einer Woche nach einer Polizeikontrolle am Marktplatz. Wie tief ist das Vertrauen in den Staat in dem migrantisch geprägten Viertel erschüttert?

Gut eine Woche nach dem viel diskutierten Polizeieinsatz ist der Tod eines 47-jährigen Mannes immer noch Hauptgesprächsthema im Viertel rund um den Marktplatz. Für die einen Bewohner