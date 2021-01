Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Wohnsitzlosen aus Polen erlassen worden, der im dringenden Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und Widerstand gegenüber Polizeibeamten geleistet zu haben. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei soll der Tatverdächtige sich geweigert haben, auf Anweisung des Sicherheitspersonals das Parkhaus im Quadrat N 1 zu verlassen. Auch einen Platzverweis durch hinzugerufene Polizeibeamte habe er nicht befolgt, sodass er unter Anwendung von Zwang aus der Parkgarage geführt werden musste. Eine Personalienfeststellung durch die Beamten verweigerte der 32-Jährige, woraufhin er zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht werden sollte. Hiergegen leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Griffe der Polizisten sperrte und sich loszureißen versuchte. Schließlich gelang es den Beamten, dem Tatverdächtigen Handschließen anzulegen. Als ihm einer der Beamten für den Transport eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen wollte, versuchte er, diesen in die Hand zu beißen.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen diese erließ. Anschließend wurde der 32-jährige Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.