In den Stadtwäldern hat der Sturm am Donnerstag seine Spuren hinterlassen. So seien zahlreiche Bäume umgestürzt und Äste herabgefallen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Teilweise würden Bäume auf anderen Bäumen oberhalb von Wegen hängen und drohten noch herunterzustürzen. Dadurch seien einige Wege nicht passierbar. Die Forstverwaltung habe bereits mit der Aufarbeitung und Beseitigung der Sturmschäden begonnen. Laut Stadt sind geschätzte 600 bis 700 Festmeter Sturmholz in Mannheims Wäldern angefallen. Die Besucher werden um erhöhte Vorsicht beim Waldbesuch gebeten. Umgefallene oder schiefstehende Bäume sowie abbrechende Äste können eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Abgesperrte Wege dürfen keines Falls betreten werden. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern, ist noch unklar.