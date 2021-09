Nach den Schüssen in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal im Mannheimer Stadtteil Waldhof, durch die sechs Männer verletzt wurden, sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar. Allerdings wurde in Hessen ein dunkler Audi gefunden, bei dem es sich um das gesuchte Fahrzeug handeln dürfte, mit dem der oder die Täter unterwegs waren. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei hervorgeht, wurde der Wagen am frühen Samstagmorgen in einem Gewerbegebiet im hessischen Eschborn gefunden. Der Wagen war leer, die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Spurensicherung an dem Wagen übernommen.

Mobiltelefone beschlagnahmt

Darüber hinaus hat die 20-köpfige Ermittlungsgruppe, die nach der Bluttat eingerichtet worden ist, mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt, die aktuell noch ausgewertet werden. Über das Hinweistelefon gingen zudem Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen ebenfalls nachgegangen wird. Die Polizei setzt außerdem die Befragungen der Opfer und anderer Personen vor Ort und der Anwohner fort. Die Schusswaffensachverständigen des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Baden-Württemberg arbeiten derweil an einer detaillierten Rekonstruktion des Tathergangs und führen ballistische Untersuchungen an denen am Tatort sichergestellten Patronenhülsen durch.

Verletzte auf Weg der Besserung

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, befinden sich die sechs verletzten Männer alle auf dem Weg der Besserung. Zwei der angeschossenen Opfer werden derzeit noch stationär behandelt.