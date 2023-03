Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er nicht akzeptieren wollte, dass sich seine Frau von ihm scheiden lassen wollte, hat ein Mann in der gemeinsamen Wohnung in der Neckarstadt-Ost mehrmals lebensgefährlich auf seine Gattin eingestochen. Jetzt wurde der 47-jährige Täter am Mannheimer Landgericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Am Morgen des 19. August 2021 verletzte der vor seiner Verhaftung in Ludwigshafen tätige Garten- und Landschaftspfleger seine Frau fünf Mal mit einem Klappmesser an Schulter, Rücken