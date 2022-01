Die Anteilnahme der Menschen nach der Gewalttat am Montag auf dem Universitätscampus im Neuenheimer Feld, bei der eine 23-jährige Studentin aus der Südpfalz ihr Leben verloren hat, ist groß. Viele haben das Bedürfnis, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Die Stadt Heidelberg hat daher im Foyer des Rathauses, Marktplatz 10, seit Mittwoch ein Kondolenzbuch ausgelegt. Es ist zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr – zugänglich. Das Kondolenzbuch wird laut Stadtverwaltung anschließend an die Universität Heidelberg übergeben. Wegen der Corona-Pandemie ist der Zugang zum Rathaus ausschließlich mit 3G-Nachweis und FFP2- oder vergleichbarer Maske möglich. Daneben informiert die Universität Heidelberg auf einer Webseite über Hilfs- und Betreuungsangebote für Betroffene, Angehörige und Studierende, die nach der Gewalttat Beistand suchen. Unterschiedliche Einrichtungen bieten persönliche Gespräche, Telefon- und Online-Beratungen an. Der Link zu dem Angebot der Universität Heidelberg ist unter www.heidelberg.de zu finden.