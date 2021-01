Geflügelhalter in Mannheim sind in Alarmstimmung. Nachdem ein Fall der Geflügelpest in einem Vogelpark im Rhein-Pfalz-Kreis bekannt geworden ist, hat die größte Stadt in der Region reagiert. Stallpflicht ist nur eine Vorkehrung.

Seit Ende Oktober breitet sich die Geflügelpest in Deutschland aus – mittlerweile ist auch Baden-Württemberg betroffen. Zahlreiche Wildvögel sind verendet. Um eine Weiterverbreitung und den Befall von Geflügelhaltungen im Stadtgebiet zu verhindern, hat die Stadt Mannheim eine Stallpflicht und besondere Vorkehrungen verfügt. Die Maßnahmen gelten ab Mittwoch. Grund für dieses Vorgehen ist der Umstand, dass die Geflügelpest vor wenigen Tagen bei einer Gans in einem Vogelpark im Rhein-Pfalz-Kreis festgestellt worden.

Geflügelhalter in Mannheim sind laut Stadt dazu angehalten, ihre Tiere in einem geschlossenen Stall unterzubringen, um den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden. Um das Einschleppen des Virus insbesondere über Einstreu, Futter, Tränke, Geräte und Schuhwerk zu vermeiden, gelten außerdem verstärkte Anforderungen, was Hygiene und Reinigung betrifft. Das Risiko der weiteren Ausbreitung in Wasservogelpopulationen sowie ein Übergang auf Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen sei als hoch einzustufen. Deshalb seien von dieser Verpflichtung sowohl gewerbliche als auch Hobbyhaltungen betroffen.

Das ist im Fall der Fälle zu tun

Wer verendete oder kranke wildlebende Wasservögel und Greifvögel sieht, sollte dies dem Veterinärdienst der Stadt melden. Dieser organisiert das Einsammeln des Geflügels. Die Tiere und Tierkadaver sollten nicht berührt oder vom Fundort entfernt werden, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Infektion von Vögeln mit Influenza-A-Viren, in diesem Fall des Typs H5N8. Eine Übertragung auf den Menschen oder andere Tiere sei bisher nicht festgestellt worden, heißt es aus dem Mannheimer Rathaus. Die Hauptsymptome der Geflügelpest sind ein drastischer Rückgang der Futteraufnahme und bei Legetieren der Einbruch der Legeleistung, gefolgt von Apathie, Atemnot, Schwellung, Blauverfärbung der Kopfregion, Durchfall und Verhaltensstörungen. In der Regel erkranken offenbar Haushühner und Puten schwer. Wildvögel werden meist tot aufgefunden. Wie das aktuelle Seuchengeschehen zeige, können auch Enten, Gänse und Schwäne schwer erkranken und an der Geflügelpest sterben, so die Stadt.