Ein Corona-Ausbruch mit 13 Toten in einem Mannheimer Pflegeheim hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Von besonderer Bedeutung könnte ein Fest sein, das in der Einrichtung stattgefunden haben soll.

Eine Mannheimer Pflegeeinrichtung ist nach einem Corona-Ausbruch in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten. Nach einem Herbstfest am 10. Oktober im „Haus am Park“ in Mannheim-Neckarau, an dem drei