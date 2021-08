Ein 24-Jähriger, der das Haus seiner Eltern in Mannheim angezündet haben soll, ist in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Mann soll am Mittwoch gegen 12.30 Uhr das Haus seiner Eltern betreten und an mehreren Stellen Feuer gelegt haben. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Hintergrund dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand von Polizei und Staatsanwaltschaft familiäre Streitereien und eine verminderten Einsichtsfähigkeit des Verdächtigen sein.