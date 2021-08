Der männliche Leichnam, den Einsatzkräfte der Feuerwehr am späten Freitagabend in einem brennenden Baucontainer auf einen Firmengelände in Mannheim-Waldhof gefunden haben, soll in den kommenden Tagen obduziert werden. So soll laut Polizei die Identität des Mannes sowie die Todesumstände geklärt werden. Die Brandursache ist offenbar ebenfalls noch unklar. Feuerwehrleute hatten beim Löschen eines brennenden Baucontainers die Leiche gefunden. Die Obduktion findet im Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg statt. Mit Ergebnissen ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.