Nach einer geplanten Alarmübung in einer Schule an der Neckarpromenade sind derzeit Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Laut Polizeibericht versprühte beim allgemeinen Verlassen des Gebäudes eine bislang unbekannte Person Reizstoff. Dies sei nicht Teil der Übung gewesen, betonen die Beamten. Mehrere Personen klagen demzufolge derzeit über Atemwegsreizungen und werden medizinisch behandelt. Die Ermittlungen dauern an.