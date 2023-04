Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die SPD war es ein Schock. Bei der Landtagswahl 2016 holte sich die AfD mit 23 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim-Nord. Die letzte rote Bastion in Baden-Württemberg war gefallen. Nun steht die nächste Landtagswahl an – und in den nördlichen Stadtteilen ist der Ausgang einmal mehr völlig offen.

Montagmorgen, 9 Uhr. Am Ortseingang Blumenau, einem der nördlichsten Zipfel der Quadratestadt, wird man von einem großen SPD-Schild mit dem Konterfei von Stefan Fulst-Blei begrüßt.