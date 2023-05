Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

32 Jahre und vier Amtsperioden lang war Lothar Quast Bürgermeister fürs Bauen in Mannheim. Mit Ende des Jahres geht der Sozialdemokrat aus dem Westfälischen, der sich stets uneitel und unaufgeregt gezeigt hat, in den Ruhestand. In die lange Ära Quast fallen Großprojekte wie etwa die Eröffnung des Carl-Benz-Stadions und der Bau der SAP-Arena.

Diese majestätische Aussicht wird er vermissen. Aus dem neunten Stockwerk seines Dezernats blickt Lothar Quast gewissermaßen auf sein Lebenswerk. Und es sind zahlreiche markante