Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in Mannheim-Neckarau am Abend des 24. November fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera nach dem weiterhin unbekannten Täter. Der Mann hatte die 26-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Daraufhin soll er rund 1000 Euro in einer weißen Plastiktüte verstaut haben und geflohen sein. Der Täter soll 18 bis 20 Jahre alt sein und laut Polizei einen hellen Teint haben. Die weitere Beschreibung: etwa 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Der Mann soll zum Tatzeitpunkt eine orangene Jacke, einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, eine Mütze oder Kapuze, helle Handschuhe, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe getragen haben.