(aktualisiert 15.56 Uhr) Eine 41-Jährige ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Frau am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzingerstadt in Mannheim tot aufgefunden. Der Tathergang sei bislang noch unklar, hieß es. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Todesumstände seien im Gange. Eine Polizeisprecherin wollte auf Anfrage keine weiteren Einzelheiten im Zusammenhang mit dem wahrscheinlichen Verbrechen preisgeben. So blieb zunächst offen, wie und von wem die Leiche gefunden wurde. Auf die Frage nach möglichen äußeren Verletzungen ging die Polizeisprecherin ebenfalls nicht ein. Das Polizeipräsidium hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine 50-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ermittlungen liegt den beiden Behörden zufolge auf der Spurensicherung und -auswertung.