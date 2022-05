Schwer verletzt worden ist ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Wachenburgstraße von der B36 kommend in Richtung Mannheim-Hochstätt befuhr. Laut Polizei prallte der junge Mann gegen den Wagen eines 58-Jährigen, der offenbar unachtsam vom Fahrbahnrand anfuhr und auf der Straße wenden wollte, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Motorradfahrer sei beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert worden und habe Knochenbrüche und Prellungen erlitten, hieß es. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt.