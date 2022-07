Ein 43-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem zu lauten Motorrad in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen. Außerdem fiel der Mann der Polizei auf, weil er offenbar unsicher fuhr. Die Beamten stoppten den 43-Jährigen schließlich auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dabei stellten die Beamten bei einer Schallmessung an dem Motorrad fest, dass der erlaubte Wert deutlich überschritten ist. Außerdem habe ein Alkoholtest einen Wert von fast einer Promille ergeben, so die Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.