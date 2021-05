Die Plankensanierung war schon eine nervige Angelegenheit. Aber sie ist nichts im Vergleich zu dem, was der Lockdown für den Mannheimer Einzelhandel bedeutet. Fabian Engelhorn erzählt, wie das gleichnamige Modehaus durch die Krise kommt. Eine Prognose für die bekannteste Einkaufsmeile der Region wagt er ebenfalls.

Herr Engelhorn, ist der Einkaufsstandort Mannheim in Gefahr?

Eine Passantenbefragung hat gerade wieder gezeigt, welch hohen Stellenwert Mannheim für die ganze Region hat. Aber wie jede Innenstadt ist auch Mannheim einem Umbruch unterworfen, den die Lockdowns beschleunigt haben. Einige größere Händler haben ja bereits öffentlich angekündigt, dass sie ihre Flächen aufgeben oder zumindest verkleinern werden. Sorgen mache ich mir vor allem über viele kleinere, die vielleicht leise, still und heimlich nicht mehr aufmachen. Dabei macht gerade dieser Mix den Charakter der Mannheimer City aus.

Die Planken sind in der Region die Top-Adresse, was Einkaufen betrifft. Das Leiden der Einzelhändler dürfte deshalb hier besonders groß sein.

Geschlossen haben ja alle. Und dies, obwohl alle Hygienekonzepte entwickelt haben und der Einzelhandel insgesamt kein Ort war, an dem sich Corona ausgebreitet hat. Die spannende Frage ist: Welche Kunden kommen wieder? Damit sie dies unbesorgt tun können, haben wir einen Plan entwickelt, nach dem sich unsere Mitarbeiter am ersten Arbeitstag testen lassen können.

Welches Zeugnis stellen Sie der Politik für ihr Krisenmanagement aus?

Ich bin nicht in der Position, Politiker zu benoten. Ich bin aber betroffen, dass es nicht gelungen ist, beispielsweise Bewohner von Pflegeheimen besser zu schützen. Das hat man nicht schnell genug in Angriff genommen. Grundsätzlich stehen wir aber zu den Maßnahmen. Ich habe allerdings Bedenken,

ob diese sich im Detail immer eignen. Es wäre stärker abzuwägen, was verhältnismäßig und fair ist.

War die Bundesregierung nicht gut beraten?

Ich unterstelle, dass die Politik die richtige Absicht hat, uns alle zu schützen. Sie hat aber auch die Aufgabe, sich breit zu informieren. Die Beratung erscheint mir oftmals einseitig und sehr auf wenige Virologen verengt zu sein. Soziologen oder Psychologen zum Beispiel sind dagegen kaum gehört worden.

Wie fühlt es sich für einen Macher an, zum Stillstand gezwungen zu werden?

In unserem Unternehmen gibt es keinen Stillstand. Wir haben bereits seit 2004 einen gut funktionierenden Onlineshop. Darüber sind wir jetzt natürlich besonders froh, weil wir viel Geschäft dorthin umlenken und mit unseren Kunden in Kontakt bleiben können. Unsere Mitarbeiter sind sehr innovativ. Sie haben sofort eine Beratung per Telefon und per Whatsapp aufgebaut und so zum Beispiel die Frühjahrsmode per Facetime präsentiert. Besonders hart ist diese Zeit für unsere Mitarbeiter in der Gastronomie. Sie waren schließlich in den letzten zwölf Monaten sieben Monate in Kurzarbeit. Die Menschen wollen aber gerne arbeiten. Da ist es schwer, motiviert zu bleiben. Es ist brutal und hat auch soziale Folgen.

Platzhirsche wie Engelhorn gibt es nicht mehr in vielen deutschen Städten. Sie sind gut vernetzt. Was tut sich so in der Branche?

Das stimmt, wir sind miteinander in Kontakt und halten gut zusammen. Man tauscht sich aus. Wir haben zum Beispiel die Online-Petition #stadtherzleben gestartet, mit der wir auf die Situation in den Innenstädten aufmerksam machen wollen. Ich habe das Gefühl, dass die Politik das Thema Innenstädte auf die leichte Schulter nimmt.

Am Mittwoch tagt wieder die berüchtigte Runde mit Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Wie lautet Ihre Botschaft an die Politik?

Ich gehe nicht davon aus, dass wir am 15. Februar öffnen können. Ich erwarte aber eine Öffnungsperspektive und dass man Voraussetzungen festlegt, unter denen das Einkaufen wieder funktionieren kann. Es ist ja nicht so, dass wir einfach das Licht anknipsen und die Rolltreppen wieder einschalten. Wir haben teilweise noch die Weihnachtsware in unseren Geschäften. Um alles auf Vordermann zu bringen, brauchen wir mindestens eine Woche. Es kann also nicht sein, dass wieder sonntags etwas beschlossen wird, das ab Montag gilt. Und ich fordere faire Entschädigungen für die Zeit des Lockdowns. Bisher haben wir noch keinen einzigen Cent erhalten.

Wie ist Engelhorn bis zum heutigen Tag durch die Krise gekommen?

Im Geschäftsjahr 2019/2020 haben wir einen Umsatz von 225 Millionen Euro erzielt. Wir erwarten einen dramatischen Einbruch um ungefähr ein Viertel. Wir haben einen langen Atem, aber irgendwann geht auch der aus.

Schon vor Corona haben die Menschen immer mehr im Internet eingekauft. Dieser Trend hat sich nun verstärkt. Welche Auswirkungen hat das langfristig auf das Einkaufsverhalten?

Das ist natürlich der Blick in die große Glaskugel. Doch die Menschen sind soziale Wesen und sehnen sich nach Erlebnissen und Zusammentreffen. Wenn das Virus kontrolliert werden kann, wird es einen Ausbruch an Lebensfreude geben.

Wird Ihre Gastronomie-Sparte noch funktionieren?

Wir glauben weiter an das Zusammenspiel von Shopping und Genuss. Unsere Gastronomie mit den zwei Sternelokalen strahlt weit über die Region hinaus. Ich glaube, dass die Gastronomie schneller an ihre Erfolge anknüpfen wird als der Handel.

Wie sehen die Planken in zehn Jahren aus?

Sie werden auch in Zukunft ein lebendiges Zentrum des Handels sein. Nach einer Umbruchphase wird es eine neue Mischung und weitere Dienstleistungen geben. Es wird einfacher sein, ohne Staus nach Mannheim zu kommen. Die Hochstraßen-Situation wird gelöst sein. Und es gibt maßgeschneiderte Tarife im ÖPNV. Die gänzlich autofreie Stadt hingegen ist für mich nicht der richtige Ansatz. Vielmehr müssen Verkehr und Parken durch digitale Unterstützung nur besser gelenkt und organisiert werden.

Zum Abschluss: Worauf freut sich die Privatperson Fabian Engelhorn nach den Lockdowns am meisten?

Auf dasselbe wie alle anderen auch. Auf Abendessen mit Freunden. Auf private und soziale Kontakte.

Zur Person:

Der 45-Jährige zählt zur vierten Engelhorn-Generation. Seit 2015 ist er CEO des Unternehmens. Bis dahin war es ein weiter Weg. Nach dem Abitur in Mannheim und einer Dualen Ausbildung in München folgten Fabian Engelhorns Wanderjahre. Er war 15 Monate in Hongkong und in San Francisco. Es folgte ein Studium an der Hochschule in Worms. Dann arbeitete er zweieinhalb Jahre bei einem Sporthändler in Südtirol. 2003 stieg er in das Mannheimer Familienunternehmen mit aktuell etwa 1300 Mitarbeitern ein. Fabian Engelhorn ist verheiratet und hat drei Kinder.