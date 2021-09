Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag in Mannheim-Käfertal auf ein Feuer auf einer Baustelle aufmerksam geworden und hat Polizei und Feuerwehr alarmiert. Es stellte sich dann heraus, dass Unbekannte ein dort aufgestelltes Dixi-Klo in Brand gesetzt hatten, das trotz der schnellen Löscharbeiten vollkommen zerstört wurde. Auf andere Gegenstände auf der Baustelle griff das Feuer nicht über. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht nach Zeugen. Hinweisgeber, die gegen 23.30 Uhr oder kurz zuvor Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/718490 zu melden.