Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Baden-Württemberg-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mannheim eine mobile Corona-Teststation eingerichtet. Erster Halt ist die Mannheimer Justizvollzugsanstalt – zukünftige Stationen sind denkbar.

Infektionen früh erkennen, Personal regelmäßig testen und bei Bedarf flexibel vor Ort sein. Mögliche Erreger des Coronavirus sollen in der mobilen Teststation innerhalb eines Tages erkannt und analysiert werden, auch wenn die Probanden symptomfrei sind. Da vor allem Gefängnisse ein erhöhtes Risikopotenzial bergen, macht der Truck als Erstes an der Mannheimer Justizvollzugsanstalt (JVA) Station. In Zukunft könnte das wandelnde Labor aber auch Schulen, Altenheime und andere öffentliche Einrichtungen anfahren.

Im April waren an der Mannheimer JVA sechs Insassen infiziert gewesen. Für die Häftlinge sind die Tests im mobilen Mini-Labor namens „Covlab“ jedoch nicht vorgesehen. Trotzdem dienen sie ihrem Schutz. Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz, vor den hohen Mauern samt Stacheldraht, macht der weiß-blaue Truck Station. In einem Pavillon kann sich das Gefängnispersonal zunächst registrieren, dann erfolgt auf freiwilliger Basis ein Rachen- und Nasenabstrich mit speziellen Wattestäbchen.

Direkte Auswertung

Nur ein paar Schritte weiter geht es im medizinischen Sicherheitslabor schon direkt an die Auswertung. Die Abstriche werden von einem medizinisch-technischen Fachpersonal in einer Sterilwerkbank unter die Lupe genommen und per Pipette in Kartuschen überführt. Von dort wandern sie weiter in ein digitales Analysegerät, das direkt an das Mannheimer Uni-Klinikum angedockt ist. Bisher werden Testungen durchgeführt, um einen bestehenden Verdacht zu bestätigen oder Infektionsketten nachzuverfolgen. Das „Covlab“ setzt dagegen auf eine „proaktive Teststrategie“.

Schon geringste Mengen des Viruserbguts könnten bereits bei Beginn einer Infektion nachgewiesen werden. „Noch am selben Tag, im besten Fall sogar innerhalb von 60 Minuten, folgt das Ergebnis“, erläutert Laborleiter Michael Neumaier. Im Falle eines positiven Befunds werden dann umgehend die Testperson und das Gesundheitsamt informiert.

„Durch breit angelegte Testungen können erkrankte Personen frühzeitig identifiziert, in Quarantäne geschickt und medizinisch behandelt werden. Das hochspezialisierte Gefängnispersonal ist im Krankheitsfall nur schwer zu ersetzen. Und man muss auch die Gefahren des Hereintragens minimieren“, begrüßt Justizminister Guido Wolf die Maßnahme. Nachdem die Besuchszeiten in der Mannheimer JVA nach den Infektionen im April vorübergehend ganz ausgesetzt waren, seien sie nun unter Einschränkungen wieder möglich. Neue Gefangene werden aktuell noch isoliert untergebracht.

Schnell und unkompliziert

Nur zwölf Wochen verstrichen zwischen der mobilen Labor-Idee und ihrer Umsetzung. Einer der Anlässe war der Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Bretten bei Stuttgart, wo es zu 36 Todesfällen kam. „Das hat uns gezeigt, wir müssen rascher agieren. Wir wollten ein Angebot schaffen, das schnell und unkompliziert zum Einsatz kommt und Klarheit über die Infektionslage schafft“, erklärt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung, die für das Projekt bislang 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen hat.

Gerade bei den aktuell wieder stark ansteigenden Fallzahlen seien Tests umso wichtiger, betont Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät. Wenn sich das Leben ab Herbst wieder stärker in geschlossenen Räumen abspielt, gehe auch das Risiko einer Ansteckung nach oben.

Für Inhaftierte und Gefängniswarte spielt sich der Alltag eigentlich immer dort ab. „Die Raumkapazitäten sind begrenzt, konsequentes Abstandwahren ist kaum möglich“, sagt Wolf. Nun habe die Einrichtung zum Schutz vor einem erneuten Infektionsausbruch ein weiteres Instrument zur Hand.

Zur Sache

An allen 17 Justizvollzugsanstalten Baden-Württembergs soll das mobile Testlabor Halt machen, um insgesamt 4300 Beschäftigte zu testen. Langfristig kann die mobile Corona-Teststation auch an weiteren potenziell gefährdeten Brennpunkten zum Einsatz kommen und Reihentestungen durchführen.