Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt. Laut Polizei war ein 33-jähriger Mann um kurz nach 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße zwischen den Quadraten D2 und D3 in Richtung Fressgasse unterwegs. An der Kreuzung D2/E3 missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer Straßenbahn der Linie 6 zusammen, die vom Paradeplatz in Richtung Rathaus unterwegs war. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Fahrgäste der Straßenbahn kamen nicht zu Schaden. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Bis zirka 21.45 Uhr war der Straßenbahnverkehr unterbrochen.