Bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist am Mittwochabend eine 55-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 53-jähriger Mann gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg der Germaniastraße in Richtung Sedanstraße unterwegs. In Höhe einer dortigen Imbiss-Bude stieß er dann mit der 55-jährigen Frau zusammen, die ihm entgegenkam. Die Frau stürzte und zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.