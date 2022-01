Eine 23-jährige Frau ist am frühen Mittwochnachmittag mit dem Auto auf der A 656 unterwegs gewesen, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Laut Polizei fiel das Auto einer Streife um kurz vor 14 Uhr auf der A 656 auf, als sie mit ihrem VW in Richtung Mannheim unterwegs war. Am Friedensplatz wurde sie auf den dortigen Parkplatz gelotst und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Frau am Steuer wegen beharrlicher Verkehrsverstöße die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Mit im Fahrzeug saßen die zweijährige Tochter und der Lebensgefährte der Frau. Da aber auch dieser keinen Führerschein hat, war die Fahrt des Trios beendet und das Auto musste stehenbleiben. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.