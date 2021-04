Glück im Unglück hatten am Samstagabend ein 51-jähriger Autofahrer sowie sein elfjähriger Beifahrer; beide blieben bei einem schweren Unfall auf der B 38a in Mannheim-Rheinau unverletzt. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem VW nach ersten Erkenntnissen nicht nur deutlich zu schnell, sondern war mit über 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft auch betrunken. Dies dürften auch die Gründe gewesen sein, weshalb der Mann um 17.45 Uhr von der Bundesstraße kommend im Bereich der Abfahrt zur Helmertstraße die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem Schildermast sowie der Leitplanke kollidierte. Erst etwa 60 Meter weiter kam der totalbeschädigte Wagen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Das Auto wurde abgeschleppt, der Führerschein einbehalten.