Ein 41-Jähriger Mann ist am Montagabend festgenommen worden, nachdem er in der Mannheimer Oststadt sieben geparkte Autos beschädigte. Zeugen verständigten gegen 21 Uhr die Polizei. Der Mann war der Mitteilung zufolge mit einer Holzlatte bewaffnet und schlug an sieben Autos die Seiten- und Heckscheiben ein. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro. Der 40-Jährige soll betrunken gewesen sein. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, setzte ihn die Polizei wieder auf freien Fuß.