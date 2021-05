Ein hartgekochtes Ei hat ein Unbekannter nach Polizisten geworfen. Wie erst am Dienstag mitgeteilt worden ist, kam es zu dem Zwischenfall schon am Donnerstag gegen 20.45 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Mannheim-Neckarau. Das Ei verfehlte die Polizeibeamten um etwa zwei Meter, wie es hieß. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde das Ei vermutlich aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen.